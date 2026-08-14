PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|Rentable PerkinElmer-Investition?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden PerkinElmer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des PerkinElmer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,41 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die PerkinElmer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,838 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 117,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,95 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 215,95 USD, was einer positiven Performance von 115,95 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete PerkinElmer eine Marktkapitalisierung von 13,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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