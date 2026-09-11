PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|Lohnendes PerkinElmer-Investment?
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PerkinElmer von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der PerkinElmer-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 52,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,957 PerkinElmer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 2 292,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 129,27 Prozent zugenommen.
Am Markt war PerkinElmer jüngst 13,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|PerkinElmer Inc.
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