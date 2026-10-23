PerkinElmer Aktie

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WKN: 850943 / ISIN: US7140461093

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Performance im Blick 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PerkinElmer von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren PerkinElmer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das PerkinElmer-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 102,28 USD. Bei einem PerkinElmer-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,777 PerkinElmer-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 538,52 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 22.10.2026 auf 157,36 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 53,85 Prozent.

PerkinElmer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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