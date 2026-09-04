S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PerkinElmer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

PerkinElmer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PerkinElmer-Anteile 190,50 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,525 PerkinElmer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PerkinElmer-Aktie auf 130,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,43 Prozent verringert.

Am Markt war PerkinElmer jüngst 14,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at