PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|PerkinElmer-Performance im Blick
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
PerkinElmer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PerkinElmer-Anteile 190,50 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,525 PerkinElmer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PerkinElmer-Aktie auf 130,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,43 Prozent verringert.
Am Markt war PerkinElmer jüngst 14,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PerkinElmer Inc.
Analysen zu PerkinElmer Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PerkinElmer Inc.
|112,05
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.