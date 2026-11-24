Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Perrigo Company gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Perrigo Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Perrigo Company-Papier an diesem Tag bei 38,83 USD. Bei einem Perrigo Company-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,753 Perrigo Company-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 15,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407,93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,21 Prozent abgenommen.

Der Perrigo Company-Wert an der Börse wurde auf 2,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at