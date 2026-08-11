Perrigo Company Aktie
WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568
|Performance unter der Lupe
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11.08.2026 10:04:10
S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrigo Company von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Perrigo Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,655 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Perrigo Company-Aktie auf 12,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,27 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Perrigo Company bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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