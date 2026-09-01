Perrigo Company Aktie
WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568
|Langfristige Investition
|
01.09.2026 10:03:56
S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrigo Company von vor 5 Jahren bedeutet
Am 01.09.2021 wurden Perrigo Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Perrigo Company-Papier an diesem Tag bei 40,78 USD. Bei einem Perrigo Company-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,522 Perrigo Company-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 359,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 64,10 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Perrigo Company belief sich zuletzt auf 2,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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