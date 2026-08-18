S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Perrigo Company-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Perrigo Company-Papier bei 23,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 434,216 Perrigo Company-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 566,65 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 17.08.2026 auf 12,82 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 44,33 Prozent vermindert.

Am Markt war Perrigo Company jüngst 1,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at