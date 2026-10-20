Perrigo Company Aktie

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WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568

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Frühes Investment 20.10.2026 10:03:36

S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrigo Company von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Perrigo Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Perrigo Company-Papier statt. Zum Handelsende standen Perrigo Company-Anteile an diesem Tag bei 29,83 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 335,233 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 5 393,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,06 Prozent.

Perrigo Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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