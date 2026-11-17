Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Pfizer-Performance
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Pfizer-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Pfizer-Anteile bei 28,23 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pfizer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,543 Pfizer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,24 USD wert. Das entspricht einem Plus von 2,24 Prozent.
Der Pfizer-Wert an der Börse wurde auf 164,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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