Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Performance im Blick
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pfizer-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,42 USD wert. Bei einem Pfizer-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,143 Pfizer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pfizer-Aktie auf 28,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 685,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,43 Prozent.
Zuletzt verbuchte Pfizer einen Börsenwert von 161,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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