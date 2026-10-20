S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Pfizer-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Pfizer-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Pfizer-Aktie bei 28,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 345,445 Pfizer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 169,91 USD, da sich der Wert eines Pfizer-Papiers am 19.10.2026 auf 29,44 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 169,91 USD entspricht einer Performance von +1,70 Prozent.

Der Marktwert von Pfizer betrug jüngst 168,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at