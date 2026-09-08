S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 08.09.2023 wurde das Pfizer-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 291,971 Pfizer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 8 306,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,93 Prozent verringert.

Der Pfizer-Wert an der Börse wurde auf 162,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at