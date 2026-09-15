Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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Langfristige Anlage 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Pfizer-Aktie gebracht.

Pfizer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pfizer-Anteile an diesem Tag bei 44,77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Pfizer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,234 Pfizer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,92 USD, da sich der Wert einer Pfizer-Aktie am 14.09.2026 auf 27,72 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 38,08 Prozent.

Zuletzt verbuchte Pfizer einen Börsenwert von 158,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
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