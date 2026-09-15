Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Langfristige Anlage
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Pfizer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pfizer-Anteile an diesem Tag bei 44,77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Pfizer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,234 Pfizer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,92 USD, da sich der Wert einer Pfizer-Aktie am 14.09.2026 auf 27,72 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 38,08 Prozent.
Zuletzt verbuchte Pfizer einen Börsenwert von 158,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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