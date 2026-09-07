Philip Morris Aktie

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WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090

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Lohnendes Philip Morris-Investment? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Philip Morris-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Philip Morris-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Philip Morris-Anteile bei 102,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,980 Philip Morris-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Philip Morris-Papiere wären am 04.09.2026 178,79 USD wert, da der Schlussstand 182,53 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,79 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Philip Morris eine Börsenbewertung in Höhe von 284,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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