Philip Morris Aktie

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WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090

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Lukrative Philip Morris-Investition? 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Philip Morris-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Philip Morris-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Philip Morris-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104,254 Philip Morris-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (188,62 USD), wäre das Investment nun 19 664,30 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 96,64 Prozent.

Am Markt war Philip Morris jüngst 293,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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