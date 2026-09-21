Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
|Lukrative Philip Morris-Investition?
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Philip Morris-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Philip Morris-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104,254 Philip Morris-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (188,62 USD), wäre das Investment nun 19 664,30 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 96,64 Prozent.
Am Markt war Philip Morris jüngst 293,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
Nachrichten zu Philip Morris Inc.
Analysen zu Philip Morris Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Philip Morris Inc.
|162,96
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.