Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
|Langfristige Performance
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Philip Morris-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Philip Morris-Anteile letztlich bei 160,47 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 62,317 Philip Morris-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 537,55 USD, da sich der Wert einer Philip Morris-Aktie am 09.10.2026 auf 201,19 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,38 Prozent gleich.
Alle Philip Morris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 312,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
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