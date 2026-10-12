S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Philip Morris eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Philip Morris-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Philip Morris-Anteile letztlich bei 160,47 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 62,317 Philip Morris-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 537,55 USD, da sich der Wert einer Philip Morris-Aktie am 09.10.2026 auf 201,19 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,38 Prozent gleich.

Alle Philip Morris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 312,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at