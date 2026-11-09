Philip Morris Aktie

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WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090

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Lukratives Philip Morris-Investment? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Philip Morris-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Philip Morris-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Philip Morris-Anteile bei 153,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Philip Morris-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,652 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 197,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 129,00 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,00 Prozent.

Der Philip Morris-Wert an der Börse wurde auf 309,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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