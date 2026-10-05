Philip Morris Aktie

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WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090

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Philip Morris-Anlage 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Philip Morris-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Philip Morris-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 95,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,452 Philip Morris-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 959,24 USD, da sich der Wert einer Philip Morris-Aktie am 02.10.2026 auf 187,46 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,92 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Philip Morris zuletzt 292,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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