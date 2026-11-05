Phillips 66 Aktie

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WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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Phillips 66-Anlage im Blick 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Phillips 66-Investment verdienen können.

Die Phillips 66-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Phillips 66-Anteile letztlich bei 116,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,624 Phillips 66-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Phillips 66-Papiers auf 259,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 230,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 122,30 Prozent erhöht.

Insgesamt war Phillips 66 zuletzt 105,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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