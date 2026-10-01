Phillips 66 Aktie

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WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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Phillips 66-Investment 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phillips 66-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Phillips 66-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 134,59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,743 Phillips 66-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (255,31 USD), wäre das Investment nun 189,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 89,69 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Phillips 66 belief sich zuletzt auf 100,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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