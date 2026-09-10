S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phillips 66 von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Phillips 66-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Phillips 66-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Phillips 66-Anteile 122,23 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,818 Phillips 66-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Phillips 66-Aktien wären am 09.09.2026 213,35 USD wert, da der Schlussstand 260,78 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 113,35 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Phillips 66 eine Marktkapitalisierung von 103,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at