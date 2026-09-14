Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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Performance im Blick 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Pinnacle West Capital eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Pinnacle West Capital-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pinnacle West Capital-Anteile an diesem Tag 78,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,271 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 96,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,11 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Pinnacle West Capital belief sich zuletzt auf 11,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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