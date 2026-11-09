Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
|Frühe Anlage
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor 3 Jahren eingefahren
Am 09.11.2023 wurde die Pinnacle West Capital-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pinnacle West Capital-Papier bei 71,02 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 140,805 Pinnacle West Capital-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 674,74 USD, da sich der Wert eines Pinnacle West Capital-Papiers am 06.11.2026 auf 104,22 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,75 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Pinnacle West Capital einen Börsenwert von 12,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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