Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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Rentable Pinnacle West Capital-Anlage? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Pinnacle West Capital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pinnacle West Capital-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 67,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 148,743 Pinnacle West Capital-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 15 383,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,83 Prozent erhöht.

Der Pinnacle West Capital-Wert an der Börse wurde auf 12,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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