Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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Pinnacle West Capital-Investition 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Titel Pinnacle West Capital-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pinnacle West Capital von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Pinnacle West Capital-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Pinnacle West Capital-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,33 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 129,316 Pinnacle West Capital-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Pinnacle West Capital-Papiers auf 101,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 122,98 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,23 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Pinnacle West Capital eine Marktkapitalisierung von 12,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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