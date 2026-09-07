Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
|Pinnacle West Capital-Investment
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Pinnacle West Capital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pinnacle West Capital von vor einem Jahr verdient
Am 07.09.2025 wurde die Pinnacle West Capital-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Pinnacle West Capital-Aktie 89,00 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Pinnacle West Capital-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,360 Pinnacle West Capital-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 97,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 957,30 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,57 Prozent vermehrt.
Pinnacle West Capital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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