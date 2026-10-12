PNC Financial Services Group Aktie

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WKN: 867679 / ISIN: US6934751057

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Performance im Blick 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden PNC Financial Services Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 203,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,188 PNC Financial Services Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 219,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 782,59 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,83 Prozent.

PNC Financial Services Group wurde am Markt mit 87,20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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