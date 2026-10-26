PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|Rentable PNC Financial Services Group-Investition?
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNC Financial Services Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden PNC Financial Services Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PNC Financial Services Group-Aktie letztlich bei 186,44 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investierten, hätten nun 5,364 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 1 203,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,39 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte PNC Financial Services Group einen Börsenwert von 88,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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