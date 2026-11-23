PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|PNC Financial Services Group-Anlage im Blick
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PNC Financial Services Group von vor einem Jahr abgeworfen
Die PNC Financial Services Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 186,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 53,479 PNC Financial Services Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 11 397,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,12 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 397,40 USD entspricht einer Performance von +13,97 Prozent.
PNC Financial Services Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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