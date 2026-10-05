PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|Lohnende PNC Financial Services Group-Investition?
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05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNC Financial Services Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das PNC Financial Services Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die PNC Financial Services Group-Anteile bei 120,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert, befänden sich nun 8,307 PNC Financial Services Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 221,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 836,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,61 Prozent angewachsen.
Alle PNC Financial Services Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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