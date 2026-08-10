PNC Financial Services Group Aktie

PNC Financial Services Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867679 / ISIN: US6934751057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PNC Financial Services Group-Investment 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNC Financial Services Group von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in PNC Financial Services Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das PNC Financial Services Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 128,09 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das PNC Financial Services Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,070 PNC Financial Services Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 717,39 USD, da sich der Wert einer PNC Financial Services Group-Aktie am 07.08.2026 auf 252,56 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 19 717,39 USD entspricht einer Performance von +97,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PNC Financial Services Group belief sich zuletzt auf 100,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PNC Financial Services Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu PNC Financial Services Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PNC Financial Services Group Inc. 216,00 0,00% PNC Financial Services Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen