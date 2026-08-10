S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNC Financial Services Group von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in PNC Financial Services Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das PNC Financial Services Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 128,09 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das PNC Financial Services Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,070 PNC Financial Services Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 717,39 USD, da sich der Wert einer PNC Financial Services Group-Aktie am 07.08.2026 auf 252,56 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 19 717,39 USD entspricht einer Performance von +97,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PNC Financial Services Group belief sich zuletzt auf 100,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at