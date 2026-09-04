PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|Performance unter der Lupe
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPG Industries von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PPG Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 109,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PPG Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,912 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,01 USD, da sich der Wert einer PPG Industries-Aktie am 03.09.2026 auf 110,75 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,01 Prozent.
PPG Industries war somit zuletzt am Markt 24,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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