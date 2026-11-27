So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PPG Industries-Aktien verdienen können.

Das PPG Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,001 PPG Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,75 USD, da sich der Wert einer PPG Industries-Aktie am 25.11.2026 auf 124,61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 24,75 Prozent.

PPG Industries war somit zuletzt am Markt 27,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at