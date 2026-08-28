PPG Industries Aktie

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WKN: 852026 / ISIN: US6935061076

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Langfristige Performance 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPG Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PPG Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PPG Industries-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PPG Industries-Papier 105,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PPG Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,563 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PPG Industries-Aktie auf 113,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 730,02 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,30 Prozent angezogen.

PPG Industries war somit zuletzt am Markt 25,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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