PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|Lukrativer PPG Industries-Einstieg?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPG Industries von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden PPG Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PPG Industries-Anteile bei 92,38 USD. Bei einem PPG Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,825 PPG Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 224,18 USD, da sich der Wert eines PPG Industries-Papiers am 22.10.2026 auf 113,09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,42 Prozent angewachsen.
Insgesamt war PPG Industries zuletzt 24,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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