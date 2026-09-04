S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PPL-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die PPL-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,039 PPL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,80 USD, da sich der Wert eines PPL-Papiers am 03.09.2026 auf 35,11 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,80 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von PPL belief sich zuletzt auf 25,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at