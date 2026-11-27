PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|Rentables PPL-Investment?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der PPL-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die PPL-Aktie an diesem Tag 26,24 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PPL-Aktie investiert hat, hat nun 3,811 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 134,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,38 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 34,83 Prozent.
Der PPL-Wert an der Börse wurde auf 26,55 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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