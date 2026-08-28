S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPL von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen PPL-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der PPL-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das PPL-Papier an diesem Tag 36,56 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 273,523 PPL-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 420,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,80 Prozent vermindert.

PPL war somit zuletzt am Markt 26,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at