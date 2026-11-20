Bei einem frühen Investment in PPL-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die PPL-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,54 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die PPL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 281,373 Anteilen. Die gehaltenen PPL-Anteile wären am 19.11.2026 9 766,46 USD wert, da der Schlussstand 34,71 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,34 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte PPL einen Börsenwert von 26,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at