S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Principal Financial Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Principal Financial Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Principal Financial Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,97 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Principal Financial Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,254 Principal Financial Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 113,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 596,64 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,97 Prozent vermehrt.

Principal Financial Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at