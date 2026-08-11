Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|Principal Financial Group-Investment
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Principal Financial Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Principal Financial Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,97 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Principal Financial Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,254 Principal Financial Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 113,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 596,64 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,97 Prozent vermehrt.
Principal Financial Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Principal Financial Group Inc.
Analysen zu Principal Financial Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Principal Financial Group Inc.
|97,50
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX setzt Rekordrally -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.