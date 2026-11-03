Principal Financial Group Aktie

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WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026

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Rentable Principal Financial Group-Investition? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Principal Financial Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Principal Financial Group-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Principal Financial Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 139,489 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 735,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 57,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Principal Financial Group belief sich zuletzt auf 23,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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