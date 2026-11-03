Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|Rentable Principal Financial Group-Investition?
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Principal Financial Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Principal Financial Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 139,489 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 735,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 57,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Principal Financial Group belief sich zuletzt auf 23,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Principal Financial Group Inc.
Analysen zu Principal Financial Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Principal Financial Group Inc.
|104,00
|4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.