Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|Lukrativer Principal Financial Group-Einstieg?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Principal Financial Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Principal Financial Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Principal Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 82,47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,213 Principal Financial Group-Aktien. Die gehaltenen Principal Financial Group-Anteile wären am 28.09.2026 139,01 USD wert, da der Schlussstand 114,64 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 139,01 USD, was einer positiven Performance von 39,01 Prozent entspricht.
Am Markt war Principal Financial Group jüngst 24,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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