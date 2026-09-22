Principal Financial Group Aktie

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WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026

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Profitable Principal Financial Group-Investition? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Principal Financial Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Principal Financial Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Principal Financial Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 200,481 Principal Financial Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (116,47 USD), wäre das Investment nun 23 350,04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 133,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Principal Financial Group einen Börsenwert von 25,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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