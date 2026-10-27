S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Principal Financial Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Principal Financial Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Principal Financial Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Principal Financial Group-Aktie bei 79,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,568 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 384,06 USD, da sich der Wert eines Principal Financial Group-Anteils am 26.10.2026 auf 110,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,41 Prozent gesteigert.

Principal Financial Group wurde am Markt mit 23,55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at