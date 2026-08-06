S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Progressive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Progressive-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Progressive-Aktie an diesem Tag 96,92 USD wert. Bei einem Progressive-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,032 Progressive-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 212,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 119,52 Prozent zugenommen.

Am Markt war Progressive jüngst 123,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at