Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|Frühes Investment
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Progressive-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Progressive-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 252,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Progressive-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 39,576 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (217,27 USD), wäre das Investment nun 8 598,62 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,01 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Progressive eine Marktkapitalisierung von 120,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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