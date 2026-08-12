Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Lukrative Prologis-Anlage?
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Prologis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Prologis-Aktie bei 123,51 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 80,965 Prologis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 294,63 USD, da sich der Wert eines Prologis-Papiers am 11.08.2026 auf 139,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,95 Prozent.
Jüngst verzeichnete Prologis eine Marktkapitalisierung von 129,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prologis Inc.
|
13.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
11.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
10.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
07.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
06.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
05.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
Analysen zu Prologis Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prologis Inc.
|121,80
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.