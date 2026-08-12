Prologis Aktie

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WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036

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Lukrative Prologis-Anlage? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Prologis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Prologis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Prologis-Aktie bei 123,51 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 80,965 Prologis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 294,63 USD, da sich der Wert eines Prologis-Papiers am 11.08.2026 auf 139,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,95 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prologis eine Marktkapitalisierung von 129,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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