Prologis Aktie

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WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036

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Rentabler Prologis-Einstieg? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Prologis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Prologis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Prologis-Anteile letztlich bei 108,91 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Prologis-Aktie investiert hat, hat nun 9,182 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Prologis-Papiere wären am 06.10.2026 1 181,53 USD wert, da der Schlussstand 128,68 USD betrug. Mit einer Performance von +18,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Prologis war somit zuletzt am Markt 121,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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