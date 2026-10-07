Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Rentabler Prologis-Einstieg?
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Prologis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Prologis-Anteile letztlich bei 108,91 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Prologis-Aktie investiert hat, hat nun 9,182 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Prologis-Papiere wären am 06.10.2026 1 181,53 USD wert, da der Schlussstand 128,68 USD betrug. Mit einer Performance von +18,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Prologis war somit zuletzt am Markt 121,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prologis Inc.
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
06.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
05.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis Inc (EQS Group)
|
02.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
01.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
Analysen zu Prologis Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prologis Inc.
|113,80
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.