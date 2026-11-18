Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Profitables Prologis-Investment?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prologis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Prologis-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Prologis-Aktie bei 48,97 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 20,421 Prologis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Prologis-Papiers auf 125,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 564,02 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 156,40 Prozent.
Zuletzt verbuchte Prologis einen Börsenwert von 121,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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