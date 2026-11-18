So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prologis-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Prologis-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Prologis-Aktie bei 48,97 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 20,421 Prologis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Prologis-Papiers auf 125,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 564,02 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 156,40 Prozent.

Zuletzt verbuchte Prologis einen Börsenwert von 121,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at